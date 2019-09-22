ИА «Ореанда-Новости» Бывший вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года Джо Байден призвал провести расследование в отношении возможного злоупотребления властью со стороны действующего американского лидера Дональда Трампа.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского к проведению расследования в отношении сына Джо Байдена Хантера, входившего в правление украинской частной газовой компании Burisma Holdings.

«Похоже, это чрезмерное злоупотребление властью. Позвонить по телефону иностранному лидеру, который ищет помощи в Соединённых Штатах, спросить обо мне и намекать на что-то… это возмутительно», – сказал по этому поводу Байден. «Трамп использует это, потому что знает, что я буду колотить по нему, как по барабану, и использует злоупотребление властью и другие возможности президентства, чтобы попытаться сделать что-то, что меня бы задело», – добавил политик.