ИА «Ореанда-Новости» Кандидат в президенты страны от Демократической партии США Джо Байден высказался в пользу декриминализации марихуаны.

«Думаю, надо декриминализировать марихуану. Точка. Думаю, все, на кого заводили дело в этой связи, должен выйти из тюрьмы», – заявил политик на пятом раунде дебатов среди кандидатов на пост главы государства от Демократической партии, которые транслирует телевизионный канал MSMBC.

В то же время Байден напомнил о необходимости исследования воздействия марихуаны на человеческий организм при долгом употреблении.

По информации специалистов, среди членов Демократической партии лидером является именно Байден. На втором месте – член Сената Элизабет Уоррен, на третьем – сенатор Берни Сандерс.