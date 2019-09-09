ИА «Ореанда-Новости» Центральная избирательная комиссия России сообщила, что на выборах губернатора города федерального значения Санкт-Петербурга после обработки 93,18 % протоколов избирательных комиссий лидирует временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов, за которого отдали голоса 64,68 % избирателей.

Надежда Тихонова («Справедлива Россия») набрала 16,81 % голосов, Михаил Амосов («Гражданская платформа») – 15,86 %.

Явка избирателей по состоянию на 18:00 составила 23,69 %. Выборы в Северной столице были организованы на 1944 участках, в том числе на 1898 постоянных и 46 временных. 62 избирательных участка были открыты в садоводческих товариществах на территории Ленинградской области, ещё 15 подобных участков работали в Псковской области.