ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Лидеры двух держав Владимир Путин и Дональд Трамп намерены встретиться в Хельсинки 16 июля, об этом сообщили в Кремле и Белом Доме. В планах президентов обсудить перспективы развития отношений между Россией и США, помимо этого, будут затронуты вопросы международной ситуации.

В Финляндии подтвердили, что встреча будет проходить у них, президент страны Саули Ниинистё получил запрос о проведении встречи, на что дал согласие. Но об официальном подтверждении и договорённости на проведение саммита стало известно 27 июня. Вторым вариантом была Вена – так писали европейские СМИ.



При этом окончательной повестки будущей встречи пока нет, президент Фенляндии в свою очередь надеется, что Россия и США обсудят вопрос ограничения вооружения. По мнению Ниинистё, даже небольшие шаги по снижению военной напряжённости будут в интересах всего мира.



При этом саммит пройдёт в качестве беседы один на один между Трампом и Путиным, потом возможен рабочий завтрак, в качестве протокольного мероприятия. В этот же день состоится пресс-конференция. Идею о личной встрече озвучил Трамп, Путин поддержал её. С точки зрения глав государств, накопилось много вопросов.



Основные темы, которые будут затронуты: двусторонние отношения США и России, сирийское урегулирование и разоружение, сказал помощник Путина Юрий Ушаков. Также темой дня может стать Украина.

При этом на пресс-конференции в Москве советник Трампа Джон Болтон признал, что эту встречу в США могут воспринять негативно, так как политики в Вашингтоне не поддерживают проведение саммита. Трампа сейчас поддерживает Республиканская партия.До этого момента Трамп и Путин провели только две встречи – на саммите «Двадцати» в Гамбурге и во Вьетнаме на саммите АТЭС.