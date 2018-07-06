



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов выступил с громким заявлением о закрытии Пенсионного фонда Российской Федерации. Бизнесмен рассказал журналистам, почему он не видит перспектив в дальнейшей работе данной структуры.

Титов сказал, что Фонд работает неэффективно, его действия непрозрачны и приводят к ошибкам и нестыковкам при расчёте страховых взносов. Особенно предпринимателя и политика возмутил последний случай ошибки по вине сотрудников Пенсионного фонда. Когда Фонд передавал данные о страховых взносах в Федеральную налоговую службу, данные первой организации не совпали с информацией налоговиков – это привело к тому, что налоговая выставила повторные счета предпринимателям. Борис Титов отметил, что такая ситуация возникла из-за непрозрачности работы Фонда. Сегодня структура просто неэффективно вытягивает деньги. Во избежание подобных ошибок Фонд следует упразднить.





Возникает вопрос, какое же ведомство тогда смогло бы осуществлять эффективную и качественную работу с пенсионными отчислениями? У Бориса Титова есть вполне аргументированный ответ – с функциями ПФР отлично бы справилось Казначейство Российской Федерации. Предприниматель отметил, что на сегодняшний день Казначейство России является очень продвинутым, качественно технически-оснащенным и действующим ведомством. Сотрудники Казначейства отлично контролируют поток финансовых средств внутри страны, вполне логично, что они могли бы лучше выполнять функции Пенсионного Фонда. Тем более, что Казначейство работает со счетами государственных компаний и частных предприятий, работающих по госзаказу. И данная Федеральная служба вполне бы справилась с управлением пенсионными счетами. А для консультации граждан можно создать специальные группы в каждом регионе.





На громкое заявление бизнес-омбудсмена уже отреагировали в Государственной думе. Ирина Гусева, первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, сказала, что прежде чем принимать решение об упразднении Пенсионного фонда, необходимо просчитать все факторы риска и последствия таких действий. А Борис Титов заявляет об этом, поддавшись собственным эмоциям.





Напомним, что предприниматель Борис Титов является уполномоченным при президенте России по правам предпринимателей с 22 июня 2012 года. Также он стал сопредседателем общероссийской общественной организации «Деловая Россия».