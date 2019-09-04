ИА «Ореанда-Новости». Болгария раскритиковала выставку Второй мировой войны, организованную российским посольством, посвящённую “освобождению Восточной Европы от нацизма”, заявив, что регион вместо этого подвергся полувековым репрессиям “штыками Советской Армии”.

В заявлении МИД Болгарии, которая в течение десятилетий была советским сателлитом в Восточной Европе, но теперь стала вестернизированной демократией, призвало миссию России в Софии “не занимать позицию в поддержку сомнительного исторического заявления”, которое рассматривало прибытие советских войск в 1944 году как освобождение.

В заявлении говорится, что эта позиция равносильна вмешательству во внутренние дела Болгарии, которая в настоящее время является членом Европейского Союза и возглавляемого США альянса НАТО.

Признавая решающую роль СССР в разгроме нацистской Германии во Второй мировой войне, министерство заявило, что Советский Союз также насильственно отрезал восточноевропейские страны от остальной части континента во время Холодной войны.

"Штыки Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, подавления гражданской совести, деформировали экономическое развитие и отрыв от развитых европейских стран”, - говорится в нем.

Несмотря на язвительную критику, Болгария поддерживает в целом дружественные отношения с современной Россией, её главным поставщиком энергоресурсов.

Выставка, получившая название " 75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма”, открылась 1 сентября в Российском культурно-информационном центре в Софии.

9 октября 1944 года, через день после того, как войска Красной армии вторглись в Болгарию, страна вышла на Советскую орбиту.

Сторонники бывшей коммунистической социалистической партии, второй по величине политической фракции в Болгарии, отмечают 9 сентября каждый год и возлагают цветы к памятнику Советской Армии.

Либеральные и правые партии осуждают эту дату и отдают дань памяти более чем 20 000 человек, которые, как считается, были казнены коммунистическим режимом за политические преступления или умерли в его тюрьмах.