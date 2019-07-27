ИА «Ореанда-Новости» Немецкая газета Der Tagesspiegel провела опрос граждан Германии, посвящённый отношениям с Россией.

Выяснилось, что сторонниками установления более тесных отношений с РФ являются 72 % жителей Восточной Германии и 54 % немцев из западной части страны. Автор статьи Керстин Декер отметила, что жители Восточной Германии «лучше понимают Россию», поскольку они ближе знакомы с её культурой.

При этом граждане ФРГ недовольны введёнными западными странами антироссийскими санкциями.

«Россия – наш гигантский сосед, они настолько близки к нам, что мы не можем просто столкнуться с конфронтацией», – сказано в публикации.