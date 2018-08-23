ИА «Ореанда-Новости». На территории Женевы прошла встреча между советником лидера Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джоном Болтоном и секретарём Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.



На встрече с представителями средств массовой информации Джон Болтон отметил прогресс в обсуждении ряда международных вопросов.



На встрече с представителями средств массовой информации Джон Болтон отметил прогресс в обсуждении ряда международных вопросов.





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По его словам, в ходе переговоров ими были определены конкретные сферы, в которых планируют восстановить линии коммуникаций и проводить больше работы в рамках соответствующих ведомств. Советником президента США по национальной безопасности было отмечено, что в ходе переговоров пришлось столкнуться и с рядом разногласий, в том числе по проблеме кибератак, по ситуации в Сирийской Арабской Республике и на Украине.Специализированный ресурс https://www.standartpark-ural.ru/ предлагает приобрести дренажные системы от производителя. ---

Джон Болтон подчеркнул, что на встрече с Николаем Патрушевым, которая прошла на территории Швейцарской Конфедерации, ими обсуждался весь спектр вопросов, имеющийся между двумя государствами “по нераспространению и контролю за оружием, а также двусторонние вопросы, борьбу с терроризмом, незаконную миграцию, и темы, которые связаны с киберпространством” и вопросы по Сирии, Ближнему Востоку, Исламской Республики Афганистан и Украине.





Также американским представителем было сказано, что стороны не достигли консенсуса по вопросу предполагаемого “вмешательства” российской стороны в президентские выборы в Соединённых Штатов, которые прошли два года назад.



Советник главы Белого дома напомнил секретарю Совета безопасности Российской Федерации, что американская сторона не потерпит вмешательства в выборы текущего года.





Также в ходе переговоров Соединёнными Штатами вновь были отвергнуты предложение российского государства, согласно которому Иран ограничивает своё присутствие на территории региона в обмен на приостановку американской стороной введения ограничительных мер в отношении республики, которые связаны с экспортом нефти.





По словам Николая Патрушева, итоговое заявление по завершению встречи не было подписано из-за позиции Соединённых Штатов. Российский представитель отметил, что им было предложено внести в документ положение о недопустимости вмешательства американской стороны во внутренние дела других государств.



Секретарь Совета безопасности РФ подчеркнул, что сторонам удалось достичь договорённости о продолжении работы с Содеинёнными Штатами по линии СБ, возобновлению каналов по линии Министерства обороны, Министерства иностранных дел и начальников генеральных штабов.