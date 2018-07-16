ИА «Ореанда-Новости». Сервисом Booking.com было введено ограничение на бронирование в Крыму. Теперь забронировать отель будет возможно исключительно для рабочих поездок. Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко отметила, что отключение рейтингов и отзывов на сайте платформы Booking.com. приведёт к убыткам не только собственников туристических объектов, также пострадает и сам сервис интернет-бронирования.



Пархоменко отмечает, что в первую очередь пострадают туристы, которым будет трудно выбрать отель, не зная его рейтинга. Эксперт также напомнила, что ограничения против крымских туристических объектов размещения впервые были введены в 2017 году - тогда на сайте перестал открываться раздел “Отдых в Крыму”. В настоящее время для того, чтобы осуществить бронирование отеля, туристам необходимо будет переходить по разделу “Путешествую по работе”.



Пархоменко отмечает, что в первую очередь пострадают туристы, которым будет трудно выбрать отель, не зная его рейтинга. Эксперт также напомнила, что ограничения против крымских туристических объектов размещения впервые были введены в 2017 году - тогда на сайте перестал открываться раздел “Отдых в Крыму”. В настоящее время для того, чтобы осуществить бронирование отеля, туристам необходимо будет переходить по разделу “Путешествую по работе”.

Специалист Наталья Пархоменко подчеркнула, что этот сервис имел ценность, когда в нём указывался рейтинг объектов размещения, а в настоящий момент для желающих посетить Крым - это обычный сайт бронирования. В связи с этим туристы перейдут на другие сервисы, а продажи Booking.com упадут, в результате чего сайт понесёт гораздо больше убытков. Также эксперт указала на то, что из-за введённых санкций пострадают туристические объекты, которые имели высокий рейтинг, а отели, в которых сервис оставляет желать лучшего, возможно, этим воспользуются.





Наталья Пархоменко призналась, что, по её мнению, сайт Booking.com является хорошей междунарожной интернет-платформой, но в настоящее время владельцам объектов размещения стоит подумать о создании и раскрутке собственных сайтов, с целью привлечения туристов. Эксперт отметила, что она сама управляет одним из крымских отелей, руководство которого заплатило Booking.com 70 тысяч рублей за то, что их клиенты осуществляли бронь через эту платформу.





По словам главы комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, введённые санкции не повлекут за собой никаких катастрофических последствий, так как пик сезона подходит к завершению, и все, кто планировал забронировать отель в Крыме, сделала это заранее.





Интернет-платформа Booking.com - одна из лидирующих международных систем среди сайтов по осуществлению брони объектов размещения. В настоящее время база данных платформы содержит около двух миллионов мест размещений.