ИА «Ореанда-Новости» Скотленд-ярд сообщил о начале расследования утечки дипломатической переписки британского посла в США Кима Дэррока.

Инициатива принадлежит руководителю внешнеполитического комитета Палаты общин Великобритании Тому Тугендхату. Соответствующая просьба политика была адресована главе Скотленд-Ярда Крессиде Дик. Тугендхат заявил, что установление лиц, ответственных за утечку секретных сообщений посла, направлено на защиту национальных интересов.

Британские журналисты получили доступ к письмам и телеграммам Дэррока в Лондон 7 июля. В них он критически отзывался о политике американской администрации и лично о президенте США Дональде Трампе, называя его «неумелым», «некомпетентным», «небезопасным» и так далее.