ИА «Ореанда-Новости» 23 ноября Джон Салливан, заместитель государственного секретаря США, который, как ожидается, вскоре займёт пост главы посольства в Москве, провёл переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в городе Нагоя (Япония) в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств государств «Группы двадцати».

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», – сказано в заявлении официального представителя Государственного департамента США Морган Ортагус.

Лавров, комментируя встречу со своим американским коллегой, рассказал, что были обсуждены способы преодоления трудностей в отношениях России и США. Подробностей российский дипломат не привёл, однако в целом назвал беседу с Салливаном полезной.