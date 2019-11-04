По заявлению Бутиной, её содержали в одиночной камере, где она была полностью лишена возможности с кем-то общаться. По словам Бутиной, это было для неё "настоящей пыткой". Она сказал также о том, что только вера помогла ей преодолеть трудности, которые она испытывала во время заключения в американской тюрьме.Бутину должны были освободить 5 ноября, но ей разрешили выйти на свободу раньше установленного срока.