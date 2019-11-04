04.11.2019, 07:53
Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США
ИА «Ореанда-Новости» Мария Бутина, которая вернулась в Россию, после того, как её освободили, сообщила о том, в каких сложных условиях ей приходилось находиться в тюрьме США. Об этом она заявила в беседе с журналистом телеканала CBS.
По заявлению Бутиной, её содержали в одиночной камере, где она была полностью лишена возможности с кем-то общаться. По словам Бутиной, это было для неё "настоящей пыткой". Она сказал также о том, что только вера помогла ей преодолеть трудности, которые она испытывала во время заключения в американской тюрьме.
Бутину должны были освободить 5 ноября, но ей разрешили выйти на свободу раньше установленного срока.
По заявлению Бутиной, её содержали в одиночной камере, где она была полностью лишена возможности с кем-то общаться. По словам Бутиной, это было для неё "настоящей пыткой". Она сказал также о том, что только вера помогла ей преодолеть трудности, которые она испытывала во время заключения в американской тюрьме.
Бутину должны были освободить 5 ноября, но ей разрешили выйти на свободу раньше установленного срока.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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