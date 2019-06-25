ИА «Ореанда-Новости». С помощью тайного голосования депутатов было решено, кто станет следующим главой города Липецка. Им стала Евгения Уваркина. За её кандидатуру проголосовали 25 депутатов. Конкуренткой женщины стала заместительница главы Добровского района Татьяна Трубачева. Остальные кандидаты не прошли отбор или отказались участвовать в выборах. Например, лидер липецкого обкома КПРФ Николай Быковский назвал их «издевательством».

В своей предвыборной речи Уваркина заявила, что её миссия состоит в том, чтобы Липецк стал городом многоотраслевой экономики и комфортной городской среды. Она признает, что экономика её родного города упала, но это лишь признак того, что нужно только развиваться и не опускать руки.