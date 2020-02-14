ИА «Ореанда-Новости».

Мужчина, проживающий на территории Московской области, был задержен в ходе проведения спецоперации.Он организовал сбор денежных средств, которые затем передал террористической организации, запрещенной в России, «Исламское государство». Задержанный успел отправить 25 миллионов рублей боевикам.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий были выявлены фигуранты дела, а также механизмы сбора и передачи денежных средств ИГ, организации запрещенной в РФ.

В спецоперации участвовали сотрудники ФСБ, Росфинмониторинга и Главного управления по противодействию экстремизму МВД. При обыске были обнаружены улики, которые подтверждают причастность гражданина к предъявляемым ему обвинениям по совершению преступления. Это средства коммуникации, документы и платёжные инструменты.

Уголовное дело уже возбуждено.