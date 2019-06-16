ИА «Ореанда-Новости» Руководитель немецкой национально-культурной автономии Республики Крым, глава комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что немецкая община полуострова пригласила бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера посетить Крым.

Ранее в интервью немецкой газете Bild политик сказал, что считает Крым исконно русской территорией и что его передача Украине в 1954 году объяснялась спецификой советского подхода к управлению государством.

Гемпель отметил, что жители Крыма относятся к бывшему немецкому лидеру «с уважением и доверием» и хорошо относятся к идее пригласить его. «Его приезд был бы очень целесообразен и логичен», – сказал крымский депутат. Он также высказал мнение, что авторитет Шрёдера в Европейском союзе достаточно высок, и поэтому его мнение в отношении статуса полаострова, а также антироссийских санкций, является серьёзным посылом. «Я думаю, что к этому заявлению прислушаются политики Европы и США», – предсказал Гемпель.