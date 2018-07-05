Бывший депутат Госдумы Николай Рыжак скончался на 74-м году жизни
Николай Рыжак был политическим деятелем в Алтайском крае. Он также был депутатом 1-4 созывов Совета народных депутатов Алтайского края, депутатом Законодательного Собрания Алтайского края и председателем совета ООО «КБ «Алтайкапиталбанк». Из жизни он ушел на семьдесят четвёртом году жизни, а родился 22 мая 1945 года в Черемхово (город в Иркутской области). Причиной кончины бывшего депутата стало сложное и тяжёлое заболевание, с которым мужчина пытался вести борьбу многие годы. Точный диагноз пока что не уточняется.
Коллеги по работе отзываются о Николае Викторовиче как о талантливом управленце. Также они говорят, что все очень ценили политика на рабочем месте. «Он был руководителем, к словам которого прислушивались, а поручения выполнялись безоговорочно. Мудрый стратег — так отзывались о нем люди»,- так о Николае Викторовиче рассказали члены коллектива его компании ЗАО «Алтайкровля». Также нельзя было не отметить вклад и труд, который вложил политический деятель в администрацию Алтайского края. Представитель руководства региона поделился, что Рыжак приложил множество усилий в работе.
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