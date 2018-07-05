ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Николай Викторович Рыжак, бывший депутат Государственной думы пятого созыва, генеральный директор ЗАО «Алтайкровля» и один из основателей регионального отделения «Единой России», умер в ночь с третьего на четвёртое июля в Москве. Об этом сообщило издание «Алтапресс». Дата похорон и прощания с Николаем Викторовичем пока что не сообщается.



Николай Рыжак был политическим деятелем в Алтайском крае. Он также был депутатом 1-4 созывов Совета народных депутатов Алтайского края, депутатом Законодательного Собрания Алтайского края и председателем совета ООО «КБ «Алтайкапиталбанк». Из жизни он ушел на семьдесят четвёртом году жизни, а родился 22 мая 1945 года в Черемхово (город в Иркутской области). Причиной кончины бывшего депутата стало сложное и тяжёлое заболевание, с которым мужчина пытался вести борьбу многие годы. Точный диагноз пока что не уточняется.



Коллеги по работе отзываются о Николае Викторовиче как о талантливом управленце. Также они говорят, что все очень ценили политика на рабочем месте. «Он был руководителем, к словам которого прислушивались, а поручения выполнялись безоговорочно. Мудрый стратег — так отзывались о нем люди»,- так о Николае Викторовиче рассказали члены коллектива его компании ЗАО «Алтайкровля». Также нельзя было не отметить вклад и труд, который вложил политический деятель в администрацию Алтайского края. Представитель руководства региона поделился, что Рыжак приложил множество усилий в работе.