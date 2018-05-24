ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 мая в Великом Новгороде состоялось заключительное слушание дела Вадима Фадеева, которые ранее трудился вице-мэром данного города. Его обвинили в распространении порно, где были запечатлены дети, а также в сексуальном надругательстве (педофилии) по отношению к несовершеннолетним.

Судья назначил бывшему чиновнику 11 лет лишения свободы, их Фадееву предстоит отбыть в колонии строго режима. До этого сторона обвинения настаивала, что его преступления тянут на 14 лет тюрьмы, учитывая совокупность совершенных им надругательств над детьми.

В отношении Вадима Фадеева было возбуждено сразу несколько уголовных дел, по которым он отвечал перед судом. В первую очередь это распространение детской порнографии, развращении двух детей, их возраст не достиг четырнадцати и шестнадцати лет, без применения к ним насилия. Ещё там было мужеложство с мальчиком, которому не исполнилось и четырнадцати.

Следствие установило, что мужчина в соцсетях на протяжении двух лет на своей странице размещал видео, где изображались половые акты с детьми. Всё это было в открытом доступе, и просматривать их мог кто угодно. При этом Фадеев использовал для своего аккаунта чужое имя – псевдоним Дмитрий Лазарев.

Два года с 2014 по 2016 он вел переписку с мальчиками, которым не было 18 лет, а в отношении двух даже совершил действия сексуального характера. Арестовали его весной 2016 года, но служебный контракт был расторгнут с ним только через год – в 2017-м.

Когда СМИ рассказала общественности о преступных действиях их мэра, это вызвало скандал и общественный резонанс, ведь данный чиновник курировал в мэрии города также работу в детском направлении.

При этом судья в четверг озвучил только вводную и резолютивную части приговора. А это значит, что он всё ещё не вступил в силу и может быть обжалован.