ИА «Ореанда-Новости» Виктор Суслов, который занимал пост министра экономики Украины в 1998–1999 годах, заявил, что блокада Крыма крайне невыгодна для экономики страны.

По мнению политика, Киев из-за блокады теряет около 1 миллиарда долларов в год – «больше 300 миллионов долларов от экспорта электроэнергии и больше 600 миллионов долларов от экспорта сельскохозяйственных продуктов в год, которые поставляли фермеры Херсонской области, Николаевской области». Теперь, указывает Суслов, данный рынок обслуживают предприятия Ставрополья и Кубани.

Экс-министр напомнил об инциденте, который произошёл осенью 2015 года: «Когда подорвали линии электропередачи, вызвали большие проблемы, в том числе и на Запорожской атомной станции, которая поставляла электроэнергию в Крым». По его словам, всё это привело к тому, что «немцы помогли России построить две электростанции в Крыму».