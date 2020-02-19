ИА «Ореанда-Новости». Бывший полицейский и ныне обвиняемый по “делу Голунова” Денис Коновалов дал признательные показания и изобличил своего руководителя Игоря Ляховца в организации подложных доказательств по делу Голунова. В процессе очной ставки между двумя подозреваемыми, полицейский обвинил Ляховца в том, что он приказал ему подкинуть наркотики обозревателю "Медузы" Ивану Голунову.



Ляховец отказался признавать свою вину и заявил, что считает возбужденное против него дело политическим заказом.



30 января Басманный суд Москвы заключил под стражу пять полицейских, которые были причастны к аресту Голунова. Следствие считает, что подозреваемые приобрели и подбросили журналисту наркотики, в результате чего сфабриковали против него уголовное дело.