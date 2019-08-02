ИА «Ореанда-Новости» Юрий Ехануров, занимавший пост премьер-министра Украины в 2005–2006 годах, высказал мнение, что попытки киевской администрации предпринимать необдуманные меры при ослабленной экономике могут привести к краху.

«Это беда, мы доиграемся. Они (другие государства. – Ред.), например экономика Китая, уже давно впереди, а мы ещё не прошли этапы первоначальные, в которые мы должны, как говорится, набрать силу, и мы начинаем в эти взрослые игры играть, и все эти фиктивные средства, которые крутятся туда-сюда, приносят в полной мере реальные доллары и евро на Западе, а мы от этого теряем», – сказал политик в эфире телеканала «112 Украина».

Ехануров также выразил сожаление в связи с тем фактом, что доходы от экспорта, который преимущественно держится на необработанном сырье, уходят в офшоры.