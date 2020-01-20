20.01.2020, 12:44
Чешский президент дал прогноз политическому будущему Владимира Путина
ИА «Ореанда-Новости». Милошом Земаном, работающим в Чехии на должности президента страны, был сделан прогноз относительно политического будущего главы Российского государства Владимира Путина. Свое видение политического будущего Владимира Путина государственный деятель из Чехии озвучил в эфире радиостанции "Частота-1".
Чешский президент сказал, что в ближайшее время будущее Путина может развиваться по нескольким сценариям. По его словам, Путин может продолжить работать на должности президента или возглавить правительство РФ. Также Земан считает возможным то, что появится государственный совет, который Владимир Путин возглавит.
По мнению Земана, Владимир Путин является сильной политической личностью. Он сказал, что данный факт могут оспаривать лишь глупые люди.
Чешский президент сказал, что в ближайшее время будущее Путина может развиваться по нескольким сценариям. По его словам, Путин может продолжить работать на должности президента или возглавить правительство РФ. Также Земан считает возможным то, что появится государственный совет, который Владимир Путин возглавит.
По мнению Земана, Владимир Путин является сильной политической личностью. Он сказал, что данный факт могут оспаривать лишь глупые люди.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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