Свое видение политического будущего Владимира Путина государственный деятель из Чехии озвучил в эфире радиостанции "Частота-1".Чешский президент сказал, что в ближайшее время будущее Путина может развиваться по нескольким сценариям. По его словам,По мнению Земана, Владимир Путин является сильной политической личностью. Он сказал, что данный факт могут оспаривать лишь глупые люди.