ИА «Ореанда-Новости» Члены Республиканской партии США приняли решение приостановить расходы на рекламу в социальной сети Twitter до тех пор, пока её руководство не отменит блокировку аккаунта Митча Макконнелла, возглавляющего республиканское большинство в Сенате.

Инициативу поддержали предвыборный штаб президента Дональда Трампа, Фонд руководства Сената, Национальный комитет Республиканской партии и другие предвыборные структуры. Газета New York Post сообщила, что один только штаб президента в августе планировал потратить на рекламу в Twitter от 300 тысяч до 500 тысяч долларов.

Данный материал, по мнению представителей администрации Twitter, нарушает правила социальной сети, касающиеся угроз, а именно «угроз физической безопасности».