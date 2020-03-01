ИА «Ореанда-Новости».С марта 2020 года в силу вступит множество законов и правил, которые распространятся на большинство граждан России.

Будет разрешен ввоз лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества. Закон вступит в силу 1 марта и установит порядок определения взаимозаменяемости препаратов.

Откроется бесплатный доступ к социально значимым сайтам. С первого марта интернет-доступ к порталу госуслуг и всем федеральным сайтам станет бесплатным, т.е. трафик тарифицироваться не будет, сайт можно посетить даже при нулевом балансе.

Вступит в силу ГОСТ для раритетных и классических автомобилей и мотоциклов, который установит требования безопасности, определит правила доступа к передвижению на дорогах.

Гонорар адвокатов будет зависеть от результата оказания услуг. С первого марта условия оплаты, указанные в договоре, смогут варьироваться в зависимости от качества работы юриста и устанавливаться самим нанимателем.

В понедельник, 2 марта, сотрудники транспортной безопасности получат право на приобретение, хранение и использование электрошокеров. Их можно будет применить для отражения нападения, самозащиты, пресечения сопротивления, задержания.

Самозанятые смогут участвовать в льготных госзакупках с 28 марта. Ранее это право распространялось только на представителей малого и среднего бизнеса.

На рынке ценных бумаг будет запрещено проведение лотерей и азартных игр, которые состоялись под видом профессиональной деятельности. Закон вступит в силу 28 марта.

Будут ужесточены требования к производству и распространению этилового спирта с 28 марта.