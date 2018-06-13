ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В процессе рассмотрения законопроекта о повышении пенсионного возраста обещают не торопиться, в спокойном режиме рассматривать его в первом чтении, потом обсуждать в августе и только в сентябре готовить его ко второму чтению.

Таким образом, этот первый вариант законопроекта, согласно которому пенсионный возраст в стране увеличится на несколько лет, смогут принять до конца июля – то есть до конца весенней сессии.

При этом член нижней палаты представителей отметил, что пока идет только обсуждение возможных вариантов реформы, гражданам придётся подождать решения правительства, какой именно сценарий выбрать. Причём до 30 июля проект пенсионной реформы может пройти только первое чтение.

Вячеслав Володин отметил, что даже если вопрос правительство рассмотрит сегодня-завтра и внесёт изменения в законопроект, на одну рассылку этого документа есть месяц. Тогда этот документ будет обсуждаться в августе, а только во время осенней сессии работы Госдумы (с 29 августа) готовить его ко второму чтению. Володин подчеркнул, что никто торопиться с этим явно не будет, тем более нарушать законные регламенты.

Поэтому всё, что сейчас обсуждается – это лишь слухи, которые не подтверждены решением правительства. И никаких вариантов, которые поступили бы в нижнюю палату, пока ещё нет.

Законопроект должен пройти три чтения, прежде, чем его будут принимать. Пока не было даже первого. Стоит отметить, что 14 июня состоится заседание, где возможно установят концепцию, как именно планируется повышать пенсионный возраст.

Из тех «слухов» которые существуют, речь идёт о том, что в России мужчины будут трудиться до 65 лет, а женщины на два года меньше – до отметки в 63 года. Также согласно концепции, которую озвучивали ранее, по выходу на заслуженный отдых, пенсионеры сохранят за собой льготы. Это касается тех, кто работает на тяжёлом производстве, в медицинских учреждениях, в условиях с тяжёлым климатом или военнослужащих.

Однако существует и второй сценарий реформы, когда женщины будут работать до 60 лет.



