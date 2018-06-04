ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что, по его мнению, международные санкции, наложенные на Россию после присоединения Крыма, малоэффективны. По словам Чубарова, запреты действуют не в полной мере.

В качестве примера председатель Меджлиса приводит авиакомпанию «Аэрофлот», самолеты которой совершают полеты и в Крым, и по всему миру. Хотя страны Европейского союза заявили о продление наложенных санкций относительно Крыма. В список входят: запрет на импорт продуктов, запрет европейским компаниям и гражданам инвестировать в предприятия полуострова, на экспорт товаров и технологи из стран входящих в Евросоюз, которые могут применяться в сферах телекоммуникаций, энергетики или транспорта, а также запрет на туристические услуги.

Рефат Чубаров отметил, что, по его мнению, Россия полна компаний, работающих в сфере экономики, которые «загрязнены Крымом», но, несмотря на это, они продолжают работать в Европе.

Глава Меджлиса считает, что странам ЕС необходимо закрыть аэродромы для авиакомпаний, чьи самолет летают в Крым. Тогда всем было бы очевидно, что летать практически некому. Это бы имело значительный эффект и оказало бы огромное влияние на поведение людей, так как гражданам Российской Федерации пришлось бы совершать полеты через третьи страны.

Также, по словам Рефата Чубарова, россияне уже привыкли к наложенным запретам, поэтому больше не реагируют так остро. Он считает, что российская власть, подобно советской, будет и дальше устанавливать границы для граждан во многих сферах жизни, а россияне будут терпеть. Поэтому, чтобы добиться нужного эффекта, необходимо усиливать санкции.

Напомним, что Совет ЕС в 2017 продлил на год действие санкции в отношении России в связи с оккупацией Крыма. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, незаконное присоединение Крыма – это прямой вызов международной безопасности, который несет за собой серьезные последствия для международного правопорядка, гарантирующего целостность и независимость всех государств. Действие санкций было продлено 23 июня 2018 года.