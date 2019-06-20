ИА «Ореанда-Новости» Руководитель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, представляющий фракцию КПРФ, сообщил, что российские депутаты под охраной покидают здание парламента Грузии.

Гаврилов находится в закавказской республике в связи с проведением Межпарламентской ассамблеи православия. Незадолго до визита российской делегации были распространены сообщения о его участии в военных действиях в Абхазии и Приднестровье, которые депутат опроверг.

20 июня представители фракции «Европейская Грузия» сорвали заседание Межпарламентской ассоциации православия, которое проходило в зале заседаний национального парламента. Оппозиционеры захватили трибуну и потребовали выдворения из зала россиян, заявив, что присутствие в парламенте Грузии оккупантов недопустимо.

Теперь, как считает Гаврилов, намеченные переговоры двух стран находятся под угрозой срыва.