В Московском госизбиркоме утвердили, куда будет распределены деньги, выделенные избиркому на проведение выборов на пост мэра Москвы.

Согласно решению, большее количество выделенного бюджета пойдёт в нижестоящие комиссии, такое решение было принято и озвучено в четверг, 28 июня, на заседании Мосгосизбиркома. Ранее член ведомства Дмитрий Реут сообщал, что финансирование для проведения выборов из городского бюджета не будет увеличено с учётом создания загородных избирательных участков.

На сайте столичной избирательной комиссии есть сообщение, что осенью 2018 года на проведение выборов выделили из бюджета 572 миллиона рублей. По сравнению с 2013 году, когда были последние выборы в Москве на пост мэра, эта сумма была в 1,3 раза меньше.

Из 572 миллионов большая часть – 534 миллиона предложили направить нижестоящим комиссия, это более 90 процентов средств. В Мосгоризбиркоме останется после этого 37 миллионов рублей на проведение мероприятия. Эти суммы звучат в словах председателя столичного избиркома Валентина Горбунова.

Если быть точными, то всего выделено 572 481 600 рублей, направят в комиссии 534 989 528 рублей, в Мосизбиркоме оставят 37 492 072 рублей.

Такое предложение единогласно поддержали все участники заседания.

Напомним, в единый день голосования пройдут выборы глав регионов в 22 субъектах, большинство кандидатов выдвинулось в Москве. На сегодняшний день для участия в выборах в регионах выдвинулось 97 кандидатов, из них 30 человек на должность мэра Москвы. 17 кандидатов в мэры столицы являются самовыдвиженцами.

На данный момент власти Москвы получили более 11,5 тысяч предложений от людей с предложениями, где можно организовать за пределами Москвы избирательные участки. На портале мэра с 18 июня начал действовать раздел, где можно оставлять свои пожелания по этому поводу, также работает горячая линия от Мосгоризбиркома.