ИА «Ореанда-Новости» Заместитель руководителя германо-российской группы бундестага, депутат Грегор Гизи, возглавляющий фракцию политической партии «Левые», высказал мнение, что сотрудничество между Германией и Россией не соответствует уровню развития обоих государств. Он также считает, что правительство под руководством Ангелы Меркель не предпринимает достаточных усилий для того, чтобы исправить ситуацию.

Гизи назвал российско-германские отношения тупиковыми, подчеркнув, что это продолжается уже на протяжении многих лет. «Вместо того чтобы сосредоточить внимание на германских и европейских интересах в отношении России, федеральное правительство все активнее выступает в фарватере администрации США, которая рассчитывает на эскалацию гонки вооружений и геостратегическую политику сдерживания в отношении России», – сказал политик. Он высказал убеждение, что мир и безопасность в Европе и во всем мире недостижим без участия Москвы и что данных целей невозможно достичь в условиях противоборства с Россией. Лидер «Левых» также призвал отменить взаимные санкции двух стран, что, по его мнению, могло бы способствовать разрешению международных конфликтов.