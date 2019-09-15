ИА «Ореанда-Новости» Руководитель германо-российской группы в бундестаге ФРГ, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил журналистам агентства «РИА Новости», что решение по газопроводу Opal, которое принял Суд Европейского союза, носит политический характер. По мнению политика, таким образом Россию пытаются частично вытеснить с рынка и дискредитировать как поставщика газа.

«Есть намерение, искусственно сокращая объёмы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ более конкурентоспособным. Вместо справедливости и равенства на либеральном рынке решение суда ЕС однозначно ведёт к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнёров», – сказал Шлунд.

Комментируя возможность возникновения проблем с энергоснабжением европейских стран будущей зимой, депутат сказал, что в случае холодов Германии «срочно понадобится российский газ из трубопровода «Северный поток», поскольку возобновляемые источники энергии, особенно зимой, приведут к значительным колебаниям в энергоснабжении». «В интересах Германии АдГ поддерживает газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Только в том случае, если запасы газа, а также возможности по замене другими источниками энергии будут чётко обеспечены для нашей страны, мы будем удовлетворены», – заявил парламентарий от лица партии, которую он представляет.