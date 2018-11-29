Хорошо отдыхается в Майами во время региональной недели вице-спикеру Госдумы, сыну Владимира Жириновского Игорю Лебедеву.

Депутат опубликовал в Фейсбуке свои фото с отдыха во Флориде. Там Лебедев беззаботно проводил время, катался на катере, пока ему не напомнили, что вообще-то сейчас он должен быть вовсе не в Майами. Дело в том, что сейчас в России проходит региональная неделя и депутаты должны работать на своих округах и проводить встречи с избирателями.

О его должностных обязанностях Лебедеву напомнил коллега, Сергей Неверов – руководитель фракции «Единая Россия». «Игорь Владимирович, идёт региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее» – написал на своей странице депутат.

Как отметили интернет-пользователи, это не первый раз, когда депутат пропускает встречи с избирателями. «Помню, в прошлом созыве вы представляли Алтайский край, не помню вас в рег. неделю у нас» - заметила активистка Наталья Прокулина.

Многие из подписчиков депутата были откровенно возмущены, о чем поспешили сообщить самому отдыхающему.

«Мне интересно, вы кому этот пост адресовали? Хотите поделиться с народом своей радостью? Поделитесь лучше своей зарплатой с пенсионерами, детскими домами, больницами. А то вы ими рулите как рюмками в своей кухне, а отдыхать/учиться/лечиться почему-то едете за бугор» …«Эх, почему нельзя Россией из Майями управлять». – Пишут читатели микроблога Лебедева.





В Госдуме, однако не видят оснований для проверки. Глава комиссии по вопросам депутатской этики Отари Аршба заявила, что никакого разбирательства по поводу нахождения Игоря Владимировича в США, не будет. "У меня нет никаких жалоб, никаких заявлений. Если кто-то обратится, мы это детально исследуем, если посчитаем, что было нарушение. Пока я не в курсе, ездил ли он [Лебедев] за счет своего отпуска по своим личным делам или ему действительно приписан округ за рубежом". – заявила Аршба в комментарии для ТАСС.