ИА "Ореанда-Новости" Лесные пожары, распространившиеся на территории Сибири и Дальнего Востока, стали предметом обсуждения многих политических, экономических и экологических ведомств. Одним из основных вопросов обсуждения стала причина возникновения очагов возгорания такого крупного масштаба. На этот счёт звучат и неожиданные, на первый взгляд, мнения.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Журавлёв высказал точку зрения, согласно которой причиной неблагоприятных погодных условий могло стать применение климатического оружия. Это, в конечном итоге, и привело к появлению очагов возгорания лесного массива в Сибири и на Дальнем Востоке. Такое заявление прозвучало на популярной телевизионной передаче одного из федеральных каналов.

По мнению народного избранника, западные спецслужбы уже давно используют этот метод на территории Российской Федерации. Природные катаклизмы, имеющие в стране масштабный характер, являются прямым следствием политической деятельности, которую ведут проамерикански настроенные государства. В своём выступлении на телевизионном канале Алексей Журавлёв выразил слова благодарности всем сотрудникам спасательных служб России за их оперативные действия по отношению к ликвидации очагов возгорания.

Депутат российской Государственной думы также отметил, что не только лесные сибирские пожары стали результатом применения климатического оружия. Ливни в российской столице также попали под действие иностранных спецслужб. Журавлёв отметил, что и в этом случае жителей и гостей города Москвы известили достаточно чётко и оперативно.

Причину применения климатического оружия парламентарий видит в возникновении трудностей у Запада разработать более эффективную систему вооружений в борьбе с Россией.



