ИА «Ореанда-Новости» Сергей Шаргунов, депутат Государственной думы от КПРФ, внёс в парламент законопроект, который предусматривает отмену наказания в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия подсудимого не связаны с насилием.

«По сути, речь идёт о декриминализации в том смысле, что если (участие. – Ред.) человека в уличной акции не повлекло насилия, то его нельзя сажать за решетку… Понятно, что, если человек просто вышел на улицу и мирно прошёлся, делать его уголовным преступником и сажать – это абсурд. С этим согласился Конституционный суд, теперь это должно стать законом», – заявил Шаргунов. Парламентарий также отметил, что его предложение отчасти обусловлено уголовным преследованием актёра Павла Устинова, которое вызвало широкий общественный резонанс.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что предлагается карать лишением свободы только нарушение порядка проведения митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если данное деяние повлекло за собой причинение вреда здоровью граждан, общественному порядку и безопасности или угрозу этого.