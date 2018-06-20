ИА ООЕАНДА-НОВОСТИ. Депутата партии «Справедливая Россия» вызвали в полицию по причине, что он в среду, 20 июня, прибыл на работу на лошади. В тот день он появился возле здания правительства Камчатского края верхом на лошади. Таким образом он хотел выразить протест по поводу высоких цен в России на бензин. Подробности всего инцидента сам депутат Михаил Пучковский поведал информационному агентству «Интерфакс».

На заседание регионального парламента Пучковский приехал верхом на коне по кличке Ракета. При этом депутат отметил, что всё путешествие от дома до работы заняло час, а некоторые автомобилисты, узнав Пучковского, махали ему руками в знак поддержки, сигналили и выкрикивали «Ура».

До этого момента он даже попросил начальника ГИБДД и председателя заксобрания выделить и оборудовать ему место для лошадиной «парковки» возле здания правительства. Но его просьбу выполнять не стали.



Когда 20 июня Пучковский прибыл к месту работы, он попытался самостоятельно привязать коня Ракету рядом с главным входом, но охрана потребовала не делать этого. А после к нему подошёл полицейский и выдал повестку явиться в отделение полиции для составления протокола об административном нарушении. В сроках до которого необходимо явиться было написано «26 июня 2017 года», хотя сейчас идёт 2018 год.

Как заявляет депутат, он не собирается в ближайшее время пересаживаться в машину, так как цены в регионе на заправках близки к 70 рублям за литр дизельного топлива. С его слов, повышение НДС приведёт к «космическим» ценам на Камчатке, тогда регион будет «на грани выживания». Он подчеркнул, что особенно тяжело придётся пенсионерам, так как они не смогут позволить себе ездить до места работы на автомобиле с такими ценами на топливо.



Сам Пучковский является депутатом заксобрания, он не получает зарплату, так как работает на неосвобождённой основе. Проживает в частном доме за чертой города, имеет хозяйство и несколько скакунов. Доход за прошлый год у Пучковского составил 276 тысяч рублей.



В СМИ пишут, что после инцидента с конём и парковкой, коллеги подарили ему проездной на автобус, но он не принял подарок. Видео, как он прибыл к зданию правительства на Ракете уже есть в сети, с ним к зданию прибыло на лошадях ещё две девушки. Коня после того, как вышел охранник, увела его компаньонка-наездница.



