ИА «Ореанда-Новости» Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке террористических актов в Киеве, поделилась своим мнением о российской и украинской тюрьмах. «Нет разницы. Я вас, возможно, удивлю – в российской тюрьме было больше почёта. Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять», – сказала Савченко, добавив, что в отношении бытовых вопросов и методов работы существенных отличий она не заметила, поскольку «это все советская система».

В России Савченко в конце марта 2016 года была осуждена на 22 года за причастность к убийству журналистов ВГТРК в Донбассе. В конце мая того же года президент Владимир Путин помиловал Савченко, и она вернулась на Украину. Тогда политик заявляла, что готова занять пост главы государства, если её поддержат избиратели. В марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и санкционировала её арест. Генпрокуратура Украины предъявила её обвинение в подготовке террористических акций в парламенте и правительственном квартале в столице страны.