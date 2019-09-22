ИА «Ореанда-Новости» Депутат Верховной рады Украины Ирина Верещук, являющаяся членом политической партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», заявила, что ценности Украины и Европейского союза не совпадают. Он сказала, что у украинского народа есть ценности, которые необходимо оберегать, в то время как в европейских странах они «давно размыты».

Верещук также заявила, что Украину нельзя сравнивать с другими государствами. «Есть Польша или Венгрия, где более традиционные ценности, когда мы говорим о семье, церкви, религии, о понятии семьи, пола и других – это всё дискуссия», – сказала парламентарий.

«Мы пока ещё не донесли до Европы, что нужны им больше, чем Европа нам», – заключила Верещук.