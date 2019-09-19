ИА «Ореанда-Новости» Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член пропрезидентской партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил в эфире телеканала NewsOne, что властям следует пойти на жертвы, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе.

По мнению политика, Киев должен идти на переговоры с властями самопровозглашённых республик, который, в свою очередь, также должны пойти на уступки. Гетманцев отметил, что для достижения мира необходим компромисс. «Военного решения этого конфликта нет. Давайте не успокаивать себя иллюзиями. Если уже зазывать решать это таким путём, то делать нужно все в окопе, а не здесь», – сказал депутат.

Он указывает на то, что это может привести к развалу страны. «Вещи, которые касаются нашего суверенитета, мы не готовы обсуждать. Мы также не готовы рассматривать изменения в Конституцию Украины про особый статус Донбасса. Это является прямой федерализацией Украины, что в итоге приведёт к её фактическому распаду», – сказал парламентарий.