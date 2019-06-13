ИА «Ореанда-Новости» Депутат Верховной рады Украины, один из основателей политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что президент Владимир Зеленский ведёт страну к катастрофе.

Парламентарий отметил, что сам Зеленский ему нравится, однако политика, которой придерживается недавно избранный национальный лидер, идёт вразрез с необходимостью развития Украины. «Я хочу какого-то движения, а не бесконечного 96-го квартала. То, что сейчас происходит, это полная профессиональная катастрофа, и мы к этому идем», – заявил Рабинович. По поводу отношений с восточными партнёрами депутат высказался, что «нельзя разрывать всё, что хоть чуть-чуть ещё шевелится». По мнению депутата, Украине необходимо «стать независимой страной, Швейцарией Восточной Европы, торгующей и с Востоком, и с Западом».

Рабинович также с неодобрением отозвался о позиции Зеленского о мире. «Мир стоит во главе угла, мира не будет – будет НАТО, это для меня катастрофа. Зеленский – это для меня теперь катастрофа», – заключил депутат.