ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Ямало-Ненецком автономном округе депутаты «Единой России» поддержали реформу к законопроекту о пенсионном возрасте. При этом члены других фракций выступили против увеличения пенсионного возраста.

Депутат окружного парламента от КПРФ Елена Кукушкина поделилась тем, как происходил порядок обсуждения реформы в Ямало-Ненецком автономном округе. Согласно ее словам, речь об изменениях велась на последнем заксобрании, а в обсуждении участвовали представители разных партий.

В предпоследний день июня председатель ямальского парламента выдвинул указ о том, что все фракции должны высказать свои предложения касательно пенсионной реформы 4-го июля. КПРФ выступила против повышения пенсионного возраста, взамен предложив свой вариант - проект о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года. Однако 4-го июля уже состоялось заочное голосование по законопроекту, где «Единая Россия» высказалась за первоначальный вариант.

Валерий Степаненко, глава депутатской фракции «Справедливая Россия», а также политики ЛДПР тоже выступили против такой пенсионной реформы. «Наши предложения не рассматривалось, рабочая группа не собиралась, я не понимаю даже, для чего она была собрана... Наша фракция проголосовала против», - сказала Елена Кукушкина.

Также сообщается, что получить какие-либо комментарии от «Единой России» не удалось, так как никто не брал телефон.

В пресс-службе законодательного собрания сообщили, что в связи с отпусками депутатов заочное голосование будет идти ещё до 6-го июля. Окончательное решение ещё не было принято, а обсуждать что-то можно будет только тогда, когда появится соответствующий документ. Свои комментарии относительно проекта об увеличении пенсионного возраста политические деятели будут высылать осенью текущего года, в сентябре.