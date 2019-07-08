ИА «Ореанда-Новости» Глава парламентской фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил, что на заседании Совета Государственной думы запланировано рассмотрение вопроса о введении новых запретов в отношении Грузии, а именно о прекращении ввоза грузинских вин и воды, а также о запрете денежных переводов в закавказскую республику.

Первый заместитель председателя фракции партии «Справедливая Россия» Михаил Емельянов заявил о том, что члены представляемой им фракции присоединяются к мнению единороссов о том, что на «антироссийскую вакханалию» в Грузии следует дать «адекватный ответ».

24 июня Роспотребнадзор уже заявил об усилении контроля за качеством вин, поставляемых из Грузии.