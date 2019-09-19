ИА «Ореанда-Новости» Председателем Московской городской думы избран член политической партии «Единая Россия» Алексей Шапошников, который занимал этот пост в составе парламента прошлого созыва. За него проголосовали 28 человек. 11 депутатов поддержали кандидатку от КПРФ Елену Шувалову.

18 сентября столичное отделение партии на конференции поддержало инициативу выдвижения Шапошникова на пост председателя городской думы.

В соответствии с законодательством кандидатуру спикера могут предложить не менее пяти парламентариев. Кандидатуру Шапошникова среди прочих выдвинули Николай Губенко (КПРФ) и Магомет Яндиев («Справедливая Россия»), за которых призывали голосовать в рамках проекта Алексея Навального «Умное голосование».