ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На днях было принято решение о переносе останков знаменитого диктатора из мавзолея на кладбище. По решению Испанского правительства социалистов останки известного Испанского политического деятеля Франсиско Франко будут вынесены из мавзолея в Долине Павших и перезахоронены на кладбище. Об этом стало известно из местных СМИ.

Испанский руководитель Франсиско Франко фигура довольно спорная и двойственная, что как не странно было нормой по тем временам. В 1936 году тогдашний генерал посчитал, что Испанское правительство слишком сильно уклонилось в социализм, что привело его на мысль о необходимости его свергнуть. В результате Франко развязал настоящую кровавую гражданскую войну. Подконтрольные ему самолёты бомбили Мадрид, а войска занимались тотальными чистками населения. В конце концов осуществив кровавый переворот, Франко установил кровавый деспотичный режим, который проводил репрессии не только против своих противников, но и против обычных граждан. Подобное продолжалось вплоть до смерти генерала в 1975 году. Так же он запомнился тем, что Испания предоставила убежище многим натиском преступникам, а добровольческие отряды Испании держали в своё время Ленинград.

Тем не менее, с другой стороны, он провёл весьма успешные реформы, которые поспособствовали росту экономики в Испании. В результате в данном государстве образовалась весьма многим знакомая ситуация. Более того, сходства истории двух стран просто поразительны. В 1975 году после смерти Франко новое правительство стало уничтожать его памятники и бороться с культом личности.

Однако по сей день испанцы раскололись надвое. Одни считают генерала деспотом, другие героем реформатором. Однако перевес оказался на стороне противников Франко. На голосовании Испанский парламент с 198 голосами против 1 и 140 воздержавшихся принял решение о захоронении останков. Таким образом правительство намерено примерить две стороны, что безусловно весьма наивно. Испания и так слишком расколота внутри. Та же Каталония является хорошим примером тёрок внутри государства. Что ж, время покажет кто прав.

У многих стран мира когда-то были политические деятели, которые одновременно проводили репрессии и поднимали экономику. Сталин с гулагами, Франко Рузвельт с японскими концлагерями, Пак Чи с жестокими репрессиями, Мао Дзедун с голодом и расстрелами, Салазар со специальными тюрьмами. Главное, что бы эти споры не разломили страну.