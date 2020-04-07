ИА «Ореанда-Новости». Генеральный директор ВЦИОМ объяснил рост рейтинга Владимира Путина. Валерий Федоров в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что причиной такого роста является вовлечённость российского президента в ситуацию с пандемией коронавируса.

По мнению директора Всероссийского центра изучения общественного мнения, после двух обращений Путина гражданам россияне увидели политика, который «не отсиживается где-то далеко на уютной вилле, а который управляет ситуацией».

Федоров отметил, что люди оценивают меры, принятые президентом, как своевременные и эффективные.

Ранее опрос ВЦИОМ выявил рост показателей доверия и одобрения деятельности президента РФ до 74% и 72% соответственно.