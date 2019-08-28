ИА «Ореанда-Новости» Нормы поведения в социальных сетях для педагогов разработало Министерство просвещения.

Документ запрещает учителям ругаться матом в сети, распространять порнографию, описывать способы самоубийства и "рекламировать" алкоголь и наркотики.

На некоторые уступки учителям пошли специалисты Минпросвещения по части одежды. Придерживаться «делового стиля» от педагогов уже не требуют. Взамен этого достаточно иметь внешний вид, «соответствующий задаче образовательной программы».

Данный документ скоро будет доставлен региональным властям.

Официально эту информацию Министерство просвещения пока не прокомментировало.