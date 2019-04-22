ИА «Ореанда-Новости». Глава правительства России, премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что результат выборов на Украине продемонстрировал явный запрос граждан на новые подходы в правлении страной и решении существующих проблем.



Он отметил, что перед Зеленским будет стоять задача консолидации страны с учётом реалий, сложившихся за последние годы.

ЦИК Украины обнародовал данные результатов после обработки 90,25% протоколов: лидирует кандидат Владимир Зеленский. У него 73,18% голосов избирателей. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,49% избирателей. Зеленский лидирует во всех областях за исключением Львовской, где за Порошенко проголосовали 63,12% избирателей, 34,13% отдали голоса в пользу Зеленского.



