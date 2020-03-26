26.03.2020, 19:40
Дмитрий Песков объяснил смысл восстановления президиума правительства
ИА «Ореанда-Новости». По инициативе Михаила Мишустина, премьер-министра РФ, в правительстве будет рассмотрена возможность восстановления президиума правительства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, зачем это нужно.
Этот орган правления уже существовал ранее, при Владимире Путине, как говорит Дмитрий Песков. Через несколько дней после инаугурации Дмитрия Медведева на пост президента РФ в 2008 году, именно Владимир Путин предложил создать этот орган власти.
Президиум правительства созывается для обсуждения вопросов, требующих быстрого решения. Он будет восстановлен для обеспечения большей мобильности кабинета министров.
Этот орган правления уже существовал ранее, при Владимире Путине, как говорит Дмитрий Песков. Через несколько дней после инаугурации Дмитрия Медведева на пост президента РФ в 2008 году, именно Владимир Путин предложил создать этот орган власти.
Президиум правительства созывается для обсуждения вопросов, требующих быстрого решения. Он будет восстановлен для обеспечения большей мобильности кабинета министров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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