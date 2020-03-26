Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, зачем это нужно.Этот орган правления уже существовал ранее, при Владимире Путине, как говорит Дмитрий Песков. Через несколько дней после инаугурации Дмитрия Медведева на пост президента РФ в 2008 году, именно Владимир Путин предложил создать этот орган власти.Президиум правительства созывается для обсуждения вопросов, требующих быстрого решения.