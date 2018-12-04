ИА «Ореанда-Новости»Основной целью беседы Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа, по словам Дмитрия Пескова, было обозначить пути диалога по теме возможного выхода США из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).

«Мы как раз ждали беседы Путина и Трампа, которые могли бы обсудить процесс и наметить какие-то самые пунктиры к потенциальному диалогу по этой теме. Но, к сожалению, как вы знаете, Беседа не состоялась, — рассказал Дмитрий Песков.

Песков также отметил, что выход США из договора может обернуться негативными последствиями для европейской и мировой безопасности. Как сказал представитель Кремля: «Если американцы все-таки выйдут из этого договора, то велика опасность, хотя они сейчас это отрицают, что они будут размещать эти ракеты в Европе. Это экспансия НАТО в сторону наших границ. Если ракеты будут в Европе размещаться, то Россия вынуждена будет действовать для обеспечения паритета», — объяснил Песков.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что «действовать» в данном случае значит «производить прицеливание на эти ракеты». «То есть европейские территории будут находится в прицеле наших ракет. И мы возвращаемся с вами в чудесные 70-е годы. Это нелогично, это опасно, и вместо того, чтобы обсуждать цели развития, мы опять вернемся в состояние военного противостояния, — посетовал Песков. — Это очень плохо, и именно поэтому мы пытаемся инициировать переговоры с американцами, посылаем такие сигналы, сякие сигналы, но в силу разных причин пока взаимности не наблюдаем».

Также Дмитрий Песков заявил, что в нынешних условиях нет возможности создать альтернативу ДРСМД, по его словам можно лишь совершенствовать уже существующий договор, а - «наилучший вариант — это невыход США из договора».

Также пресс-секретарь сообщил, что новой встречи двух президентов по этому вопросу пока ждать не стоит. «Де-факто, самое легкое — встречаться на полях международных многосторонних мероприятий, — сказал он. — Пока ближайшее многостороннее мероприятие будет в Осаке, это будет следующая «двадцатка» через полгода. А это — непозволительная пауза и для наших двусторонних отношений, и для международной безопасности и стабильности».

Ранее, 20 октября 2018 года президент США объявил, что Соединенные штаты намерены выйти из ДРСМД. Также Вашингтон утверждает, что Россия нарушает соглашение. Россия, в свою очередь, обвинения отвергает.

Напомним, что встретиться лидеры государств должны были в Аргентине на саммите «большой двадцатки», однако президент Трамп встречу отменил, как сообщалось, из-за инцидента с украинскими кораблями в Черном море.