ИА «Ореанда-Новости» Президент Молдавии Игорь Додон обратился к сотрудникам силовых ведомств и военнослужащим с призывом оказать поддержку новому правительству республики.

«Вы можете стать основным элементом, который запустит процесс мирной передачи власти, вы можете уберечь страну от дестабилизации», – написал политик в одной из социальных сетей. Додон также упомянул, что 80 % молдавских госслужащих «выступают на стороне новой власти», однако их руководство опасается репрессий со стороны представителей Демократической партии.

На выборах в парламент Молдавии находящаяся у власти Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка потерпела поражение. Конституционный суд республики, в свою очередь, отстранил Додона от власти, назначив временно исполняющим обязанности главы государства премьер-министра Павла Филипа. Последний издал приказ о роспуске парламента, но тот не подчинился.