ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова раскритиковала заявления главы украинского внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.

«Заявления о том, что Украина не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в Конституции страны, – это прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования, которое заключается как раз в решении политических вопросов, ставших собственно причиной конфликта», – сказала Никонорова.

Дипломат также напомнила, что Комплекс мер по урегулированию конфликта устанавливает необходимость амнистии, а также недопущение преследования лиц, участвовавших в военных действиях на юго-востоке Украины. Помимо этого данным документом предписано предоставить Донбассу особый статус и закрепить соответствующие нормы в Конституции страны.

Ранее Пристайко заявил, что власти не намерены изменять Конституцию и предоставлять региону особый статус, подчеркнув, что в минских соглашениях указано, что на Украине будет проведена реформа законодательства, «в основе которой лежит децентрализация».