ИА «Ореанда-Новости» 17 июля после завершения заседания контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины, которое проходило в Минске, специальный представитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что удалось достичь договорённости о бессрочном перемирии, которое начнёт действовать с 21 июля.

Сайдик отметил, что члены трёхсторонней контактной группы отметили особую важность соблюдения приказов о прекращении огня. Об этом будут сделаны публичные заявления высшего командования сторон. Политик заявил, что в случае нарушений режима прекращения огня необходимо принимать соответствующие дисциплинарные меры и уведомлять о них Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Контактная группа подчеркнула необходимость отказа от разведывательно-диверсионных операций и наступательных действий, неприменения любого вида огня, в том числе снайперского, размещения тяжёлого вооружения в населённых пунктах и вблизи от них.