ИА «Ореанда-Новости». По данным опроса «Левада-центр», на январь этого года рейтинг доверия граждан Владимиру Путину составил всего 35%. С декабря 2017 года эта цифра упала почти в два раза. Тогда опрос показал, что действующему президенту доверяют 60% опрошенных.



Интересно, что уровень доверия к министру обороны Сергею Шойгу вырос с 13 до 19%. Повысился рейтинг и у министра иностранных дел Сергая Лаврова, сейчас он составляет 17%. И это не типичная ситуация, как правило, показали министров растут или снижаются вслед за президентскими.

Кроме того, впервые у россиян узнали, насколько они доверяют новому премьеру Михаилу Мишустину. Пока это 3% респондентов.

39% опрошенных заявили, что не доверяют никому из чиновников. При этом цифра даже выше, чем число доверяющих президенту страны.